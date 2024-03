Beslutningen er ifølge DPA fattet etter et lukket møte torsdag mellom EU-parlamentets leder Roberta Metsola og lederne for de sju politiske grupperingene i forsamlingen.

Stevningen ble tidligere i uken vedtatt i et møte i parlamentets juridiske komité.

Uenigheten dreier seg om en beslutning i kommisjonen 13. desember om å frigi 10,2 milliarder euro, penger som var øremerket for Ungarn, men som ble holdt tilbake som en markering av misnøye med mangler i den ungarske rettsstaten.

Kommisjonen sa den gang at pengene blir frigitt da regjeringen i Budapest hadde gjennomført lovede tiltak. Men parlamentet beskylder kommisjonen for å snu det døve øret til.

Den belgiske representanten Philippe Lamberts sa i desember at kommisjonen av politiske grunner synes å overse det faktum at Ungarn ikke lenger er et demokrati.

Dagen for kommisjonens beslutning hadde en medarbeider til statsminister Viktor Orban antydet overfor Bloomberg at Ungarn kunne løfte sitt veto mot EUs hjelpepakke til Ukraina dersom kommisjonen ville frigi de øremerkede pengene.

Kommisjonen holder fortsatt tilbake 21 milliarder euro som formelt sett er Ungarns rettmessige midler, men som av politiske grunner kan brukes av kommisjonen som pressmiddel når andre forsøk på overtalelser ikke har ført fram.