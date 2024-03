Briten Eliot Higgins grunnla Bellingcat i 2014, og journalistnettverket har fra først dag tatt mål av seg til å avdekke en stadig økende strøm av desinformasjon, brudd på menneskerettigheter, kriminalitet og krigsforbrytelser verden over.

For Higgins begynte det med krigen i Syria. Der kunne han ved hjelp av offentlig tilgjengelig informasjon, bilder og filmklipp bevise at det ble benyttet kjemiske våpen.

I dag har det som begynte som et hobbyprosjekt fra boligen hjemme i England, utviklet seg til å bli et nettverk med over 30 ansatte i drøyt 20 land.

Korstog mot desinformasjon

Bellingcat driver i dag noe som nærmest kan betegnes som et korstog mot desinformasjon, og journalistkollektivets fremste våpen mot falske nyheter er faktasjekking og verifisering.

Desinformasjon er i dag ett av de største problemene vi står overfor, mener Higgins.

– Det er en helt grunnleggende trussel mot demokrati. Dette er ingen overdrivelse. Dersom vi ikke greier å få bukt med dette i løpet av de neste fem årene, så er løpet kjørt, sier han.

Navnet Bellingcat kommer fra en gammel fabel om en gjeng med mus som forsøker å gjøre en katt ufarlig gjennom å feste en bjelle rundt halsen på den. Problemet er bare at ingen av musene er modige nok til å feste bjellen på katten.

Trump, Putin og Musk

I verden har vi i dag flere slike katter, mener Higgins, som trekker fram USAs tidligere president Donald Trump, Russlands president Vladimir Putin og verdens rikeste mann Elon Musk.

– Se bare på Donald Trump og USA. Der har du et system som ikke lenger handler om fakta og sannhet, sier han.

Det er steile fronter, der anklagene om løgn og falske nyheter florerer. Motparten blir alltid stemplet som løgner, og den man selv støtter, må da per definisjon alltid stå for sannheten, konstaterer han.

– Alt som er midt imellom, forsvinner, sier Higgins.

Kan slukke lyset

– USA kan snart ikke reddes lenger. Om de velger Trump til president igjen, så kan vi like godt slukke lyset og si god natt, mener Bellingcat-grunnleggeren.

Bruken av sosiale medier har gjort det mye lettere å splitte enn å samle folk, mener Higgins.

Elon Musk har gjort X, tidligere Twitter, til et perfekt redskap for å så splittelse, mener han.

– Du kan kjøpe verifisert status, du kan skaffe deg følgere og du kan lyve. Algoritmene bryr seg ikke om det du skriver er sant eller ikke, ingen bryr seg om sannheten, de bryr seg om penger, sier Higgins.

Løgn og følelser

– Og når det kommer til stykket, er løgner og innhold som vekker følelser, den beste måten å lykkes på i sosiale medier, mener han.

Man trenger ikke hodetelefoner eller VR-briller for å leve i en virtuell verden, det er bare å dykke tilstrekkelig langt nok ned i sosiale medier, sier Higgins.

– Der kan du finne likesinnede som tror det samme som deg selv, og du kan ignorere dem som sier noe annet. Da handler det til slutt bare om følelsesmessige forbindelser, ikke intellektuelle, sier han.

Farlig forestilling

Forestillingen om at folk flest vet at de ikke kan stole på alt de leser i sosiale medier og finner på internett, er farlig, mener Higgins.

– Noen tror også at sosiale medier bare er gøy, og at folk kommer til å vokse fra det og gå tilbake til å lese aviser og se på TV, sier han.

– Men det har skjedd et skifte de siste 14 årene siden Iphone ble lansert, sier Higgins.

Informasjonsflyten var tidligere ovenfra og ned. Myndighetene og redaktørstyrte medier fortalte hvordan ting hang sammen. Nå deles informasjon mellom likestilte, påpeker han.

– Jeg tror ikke folk forstår hvor massiv den forskjellen er, sier Higgins.

Generasjonen som nå vokser opp med sosiale medier, kommer aldri til å vende tilbake til den gamle måten å innhente informasjon på, slår han fast.

Russland

– Vi må ta tak i de kulturelle og sosiale spørsmålene i samfunnet før vi på alvor kan finne en løsning på splittende informasjon og propaganda. Men dette er vanskelig, så vi blåser i å gjøre det og sier at det sikkert er Russland som står bak. De er jo «onde», og derfor kan vi ikke påvirke, sier Higgins.

– Vesten holder nå på å våkne opp til det faktum at Russland har vært i krig med oss lenge. Vi har bare valgt å overse det og tenkt at vi kan drive vårt eget spill. Men det kan vi bare til en viss grad, mener han.

Problemet forsvinner ikke den dagen Putins tid ved makten er over, frykter Bellingcat-grunnleggeren.

– Det avhenger helt av hvem som etterfølger ham. Den som overtar, kommer til å arve et land i svært dårlig stand, sier Higgins.

Vokser som ugress

Fenomenet desinformasjon dreier seg heller ikke om enkeltpersoner som Trump og Putin. Det dreier seg om samfunnsstrukturer som lar løgner og halvsannheter vokse som ugress, mener han.

Selv om sosiale medier bidrar til dette, tror Bellingcat-grunnleggeren at disse plattformene i framtida kan få en svært viktig rolle i formidling av fakta.

– Jeg ser dem egentlig ikke som noe problem, men mer som en mulighet. Det trengs hundretusenvis av mennesker som bryr seg om sannhet og som utdanner andre i hva som er sant. Alle må akseptere at det kommer til å ta tid. Hvor lenge? Det kommer an på hvor villige folk er til å investere i dette, sier han.

– Det tar tid og krever etterforskning å finne sannheten. Det tar bare noen sekunder å finne på løgner, sier Higgins.