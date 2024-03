Begge presidentkandidatene kom seg gjennom primærvalgene uten krevende motstand. Men både Joe Biden og Donald Trump må hver på sin måte overvinne store utfordringer for å bli USAs 47. president.

Nyhetsbyrået AP har gjennomført en analyse av meningsmålinger over tid som avdekker utfordringene de to presidentkandidatene må overvinne for å klare å vinne valget i november.

Skuffet over Biden

Målingene avdekker en utbredt skuffelse over president Joe Biden i de tre årene han har vært president. Skuffelsen har også bredt seg blant Bidens ivrigste tilhengere.

Det kan være et tegn på at den brede koalisjonen som fikk Biden til makten er i ferd med å bli frynsete.

Ifølge AP må Biden klare å bygge opp entusiasme om sitt kandidatur både blant sine egne og de moderate som hjalp ham til valgseieren over Donald Trump i 2020.

Kan være nøkkelen

Donald Trump har på sin side hatt begrenset støtte fra moderate og uavhengige velgere i sin klare seier i nominasjonsvalgene så langt. I denne prosessen, der republikanernes sterkt høyreorienterte kjernevelgere dominerer, gir ikke dette særlig utslag.

Men i kampen for å bli president kan det å vinne moderate og uavhengige stemmer være nøkkelen.

Noen av Joe Bidens viktigste støttespillere er ikke fornøyd med innsatsen hans. Han ble innvalgt med en bred koalisjon av demokratiske velgere bak seg, noe som var helt avgjørende for at han inntok Det hvite hus. De hadde høye forventninger til Bidens presidentskap. Det kan være et tveegget sverd for ham.

Andelen voksne amerikanere som er fornøyd med Bidens presidentgjerning, har falt med omkring 20 prosentpoeng de siste tre årene. Tidlig i januar 2021 var 61 prosent fornøyd med Bidens innsats. I februar i år var andelen sunket til 38 prosent.

Hele 97 prosent av demokratene var fornøyd med Biden i februar 2021. Nå har denne andelen falt til 74 prosent. Oppslutningen blant demokratene er enda lavere når Biden blir målt på immigrasjon og håndteringen av krigen på Gaza.

Mistet mange svarte

Blant noen av de viktigste støttespillerne er fallet i oppslutning enda større. Bare halvparten av voksne svarte har de siste månedene sagt seg fornøyd med Biden. Tidlig i 2021 var 94 prosent av de voksne svarte fornøyde med Biden. Oppslutningen om Biden har også gått ned med minst 20 prosentpoeng blant voksne latinamerikanere, uavhengige, unge voksne og moderate.

Etter 2022 har økonomien vært et spesielt vanskelig område for Joe Biden med den høyeste inflasjonen på over 40 år. Sterk misnøye over de høye prisene gjenspeiler seg i at bare 34 prosent av befolkningen er fornøyd med Bidens håndtering av økonomien. I januar 2021 var 55 prosent fornøyde.

Nesten seks av ti voksne amerikanere mener økonomien har forverret seg etter at Biden kom til makten.

En drøy tredel positive

I de innledende primærvalgene sto Donald Trump svakt hos moderate. Selv om han vant overveldende i de fleste statene, er sammensetningen av velgere i nominasjonskampen svært forskjellig fra velgerne i presidentvalget.

I motsetning til Bidens fallende popularitet, startet Trump med en lav oppslutning som har holdt seg lav. I januar 2021 hadde 36 prosent av velgerne et positivt inntrykk av Donald Trump. Denne oppslutningen er stort sett uforandret fram til i dag.

Til tross for at Biden sliter med oppslutningen blant svarte og latinamerikanere, er det bare 25 prosent svarte og fire av ti latinamerikanere som nå har en positiv oppfatning av Trump.

Vinner ikke moderate

Trump må nå ut til flere velgergrupper for å lykkes. I 2020 stemte de moderate overveldende på Biden. Primærvalgene i Det republikanske partiet i år viser at Trump sliter med å nå denne gruppen. I New Hanpshire og South Carolina var det bare tre av ti moderate som støttet Trump. Oppslutningen var litt større, men fortsatt lav blant moderate republikanere. Mellom 46 prosent og 51 prosent støttet Trump i Iowa, New Hampshire og South Carolina.

Trumps beste jaktmark kan være å overbevise moderate velgere uten universitetsutdannelse. Men han fikk støtte fra under halvparten av denne velgergruppen i 2020. Bidens appell til alle moderate velgergrupper kan bli en stor utfordring for ham.

En stor andel av republikanerne i sentrum antyder også at de ikke vil stemme på Trump som president. Mellom 29 prosent og 37 prosent av sentrumsrepublikanerne vil ikke stemme på Trump, ifølge målingene.

Moderate stemte Biden

De moderate utgjør en liten andel av Det republikanske partiet som nå domineres av den ytterliggående høyreorienterte Make America Great Again-bevegelsen. Men blant velgerne i presidentvalget kan de moderate bli helt avgjørende. Rundt en tredel av velgerne i 2020 identifiserte seg som moderate.

Halvparten av de moderate velgerne identifiserer seg som demokrater, en tredel sier de er republikanere.

Ifølge APs valgdagsmålinger i 2020 stemte 62 prosent i denne gruppen på Joe Biden, mens 36 prosent ga sin stemme til Donald Trump. Trump har nå under et år på seg til å overbevise denne sentrale velgergruppen foran årets omkamp.