Al Jazeera melder at flere av ofrene er barn. Sju personer er drept i et angrep i Rafah by, mens fem andre er drept i et angrep nord for byen, skriver TV-kanalen torsdag morgen.

Meldingene kommer samtidig som FNs øverste domstol starter behandlingen av Sør-Afrikas folkemordanklager mot Israel.

Det meldes også om luftangrep mot Khan Younis, som ligger cirka 10 kilometer lenger nord.