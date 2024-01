I fjor kunne kvinner og par få opp til tre gratis forsøk på prøverørsbehandling på offentlige fertilitetsklinikker i Danmark.

Fra 1. januar i år er det mulig å få dobbelt så mange forsøk slik at kvinner og par ikke må gi opp drømmen om et barn eller i stedet henvende seg til en privatklinikk for å betale selv.

– I kveld vil regjeringen komme med nok et forslag. Vi vil også innføre gratis hjelp til barn nummer to, slik at det forhåpentligvis kan komme en lillebror eller lillesøster, sa statsminister Mette Frederiksen i sin nyttårstale mandag kveld.

I dag er hvert åttende barn som blir født i Danmark, kommet til verden etter fertilitetsbehandling, en andel som har økt de siste årene.