Fra 1. oktober i fjor fikk svensk politi mulighet til å bruke såkalte forebyggende tvangsmidler. Det vil si at de kan avlytte telefoner og bruke dataavlesning mot folk som ikke er mistenkt for konkrete kriminelle handlinger, men som antas å kunne gjøre det.

– Vi bruker det i hele Sverige og har til dels sett framgang når det gjelder å avsløre forestående forbrytelser, sier assisterende rikspolitisjef Stefan Hector.

Ifølge Hector har politiet nytt godt av virkemidlene.

– Et typisk tilfelle er at vi kan stoppe en bil med gjerningsmenn og våpen som kanskje har en gps-posisjon i sin mobiltelefon før de skal utføre en forbrytelse, sier Hector, som understreker at dette er et reelt eksempel.

Forebyggende tvangsmidler var tidligere forbeholdt sikkerhetspolitiet Säpo, som tilsvarer det norske PST.

Hector mener likevel at det er for tidlig å si om bruken av tvangsmidlene har medvirket til å dempe nivået på gjengvolden i landet.