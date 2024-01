Letemannskaper, bestående av blant annet brannfolk, soldater og lokalbefolkning, tråkket seg gjennom dyp gjørme og skrot i håp om å finne overlevende lørdag, mens pårørende sto i nærheten, noen av dem i utrøstelig gråt, mens andre holdt rundt hverandre med tårevåte øyne.

Imens hentet mannskapene fram bårer for å frakte bort lik mens et helikopter svevet over området.

– Jeg vet ikke engang hva jeg skal tenke. Jeg er bekymret og jeg leter etter slektningene mine, sier Andres Asprilla til nyhetsbyrået AFP. Han sier at fire av hans familiemedlemmer er savnet.

Det var en mye brukt kommunal vei som forbinder byene Medellin og Quibdo i provinsen Choco vest i landet som ble rammet. Det hadde regnet kraftig og sammenhengende i området i over ett døgn.

Bilder i sosiale medier viser biter fra et fjell som bryter løs og styrter ned på en rekke med biler, og man kan høre skriking.

Også tidligere fredag ble veien rammet av et jordskred. En lokal tjenesteperson sier til AFP at mange reisende ble møtt av jordskredet og at de valgte å forlate bilene sine på stedet. De søkte ly i et hus i kommunen Carmen de Atrato.

– Men dessverre utløste et jordskred seg og begravde dem, sier tjenestepersonen.

Et jordskred rammet samme del av landet også i desember 2022. Da mistet minst 27 mennesker, som satt i en buss og i andre kjøretøy, livet.