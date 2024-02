Starlink skal i første omgang sørge for internettilgang ved et Emiratisk-drevet feltsykehus i Rafah sør på Gazastripen. Eventuelle utvidelser av tilgangen i Gaza vil kun skje etter israelsk godkjenning.

Starlinks nettverk av satellitter som går i lav bane rundt jorda, kan gi nettilgang til avsidesliggende områder eller områder der den vanlige kommunikasjonsinfrastrukturen er nede.

Musk sa alt i oktober at han ville la hjelpeorganisasjoner på Gazastripen få bruke Starlink. Da protesterte Israels kommunikasjonsminister Shlomo Karhi. Han sa at Israel ville bruke alle midler til å stoppe Starlink fordi «Hamas uten tvil ville bruke tjenesten til terrorisme», men snudde etter at Musk besøkte Israel og steder der Hamas gikk til angrep 7. oktober.

På X skriver Musk at han håper beslutningen om å slippe til Starlink kan hjelpe både israelere og uskyldige sivile på Gazastripen.