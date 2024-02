Soldatene har alle blitt identifisert basert på åpne kilder, hovedsakelig dødsannonser.

Det reelle antallet drepte er ukjent. Både Ukraina og Russland holder tallet på drepte skjult. Samtidig kommer de med høye anslag på antall motstandere de dreper.

I august i fjor skrev The New York Times at amerikanske tjenestemenn anslo at 70.000 ukrainere var drept og mellom 100.000 og 120.000 var såret. På russisk side skrev de at 120.000 var anslått drept og mellom 170.000 og 180.000 var såret.

Ukrainas militære hevder å ha drept eller såret 405.000 russere per 20. februar. Russlands forsvarsminister hevdet i desember at deres styrker har drept eller skadd 383.000 soldater.