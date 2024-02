Havbunnsmineraler er dermed ikke omfattet av det nye partnerskapet, som foreløpig heter «Partnership on sustainable land-based raw materials and battery value Chains».

I forrige uke ble en foreløpig avtale , et såkalt Memorandum of understanding (MoU), undertegnet. Avtalen er en del av Norges grønne allianse med EU.

– Presis gjengivelse

Avdelingsdirektør Pål Somdalen i seksjon for Europa og indre marked i Nærings- og fiskeridepartementet bekrefter overfor NTB at kun landbaserte mineraler er omfattet av partnerskapet.

– Det stemmer at «landbasert» vil være med i den endelige tittelen, sier han, men føyer til at det har vært tanken helt siden dialogen med EU startet.

– Så dette er ikke nytt, men heller enn presis gjengivelse av hva partnerskapet dekker, sier Somdalen.

Hard EU-kritikk

EU har gått hardt ut mot Norge etter at Stortinget i januar vedtok å åpne for leting og utvinning av havbunnsmineraler.

Norge er det første landet som åpner for gruvedrift på havbunnen.

EU-kommisjonen har sterkt beklaget det norske vedtaket, mens EU-parlamentet i begynnelsen av februar med overveldende flertall vedtok en egen resolusjon med klar kritikk av Norge.

– Ingen følger

Men at det nye partnerskapet kun handler om mineraler fra land, er ikke nødvendigvis en konkret følge av EUs skepsis til havbunnsmineraler, mener Somdalen.

– Vi ser ikke at samarbeidet skulle ha noen følger for satsingen på havbunnsmineraler, sier han.