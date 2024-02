Siden 2010 har antallet barn på flukt mer enn doblet seg, ifølge tall fra hjelpeorganisasjonen. Det totale antallet mennesker på flukt er også det høyeste noensinne, ifølge FN, som anslår at 114 millioner mennesker var på flukt per oktober 2023.

Barn utgjør 40 prosent av verdens fordrevne, og hvert år blir millioner av mindreårige tvunget til å forlate hjemmene sine. I fjor førte verdens ti største flyktningkriser til at ytterligere 10,5 millioner barn, i gjennomsnitt 29.000 om dagen, sto uten hus og hjem.

– At ett og samme barn blir fordrevet gang på gang er dessverre normen for mange barn i Gaza, Syria og Kongo, sier humanitær direktør Gabriella Waaijman i Redd Barna.

Enorme konsekvenser

Ringvirkningene er store. Mange barn på flukt får ikke gå på skole og får ikke nok mat. Flere har liten tilgang på helsetjenester og risikerer overgrep og vold, og mange trenger psykososial oppfølgning etter det de har vært gjennom.

Økonomiske vanskeligheter kan også tvinge flere av de yngste til å ty til farlige aktiviteter, deriblant kriminalitet, barnearbeid, seksuell utnyttelse eller å bli med i en væpnet gruppe.

– Selv om statistikken er overveldende er et fordrevet barn ikke bare et tall. Det er barn som mest sannsynlig har vært vitne til en type vold og ødeleggelse ingen barn noensinne bør se, for så å bli tvunget til å forlate alt de kjenner, sier Waaijman og fortsetter:

– Når barn mister hjemmene sine, mister de nesten alt: tilgangen til helsetjenester, utdanning, mat og sikkerhet.

Krig og tørke

Ifølge Redd Barna er situasjonen spesielt kritisk i Sudan og Somalia, der henholdsvis i underkant av 4,2 millioner og 2,4 millioner barn ble tvunget på flukt i fjor.

I Sudan har krigen mellom landets væpnende styrker og de paramilitære Rapid Support Forces (RSF) pågått i ti måneder. FNs barnefond (Unicef) har advart om at 700.000 barn sannsynligvis vil lide av kraftig underernæring i år, og at titusenvis står i fare for å dø.

Mens 850.000 barn har flyktet fra Sudan til naboland som Sør-Sudan, Tsjad, Den sentralafrikanske republikk og Egypt, er ytterligere 3,3 millioner barn internt fordervet i landet.

Somalia er nummer to på lista over antallet barn på flukt, hovedsakelig på grunn av flom, tørke, konflikt og usikkerhet. I påvente av de endelige tallene anslår Redd Barna at ytterligere 1,6 millioner barn kan ha blitt fordrevet i løpet av fjoråret, noe som vil bringe det totale antallet barn på flukt i Somalia til 2,4 millioner.

Gaza stiger på lista

Situasjonen for palestinske barn på Gazastripen er også svært alvorlig. Gazastripen er blant de fem stedene der situasjonen har forverret seg mest det siste året, ifølge hjelpeorganisasjonen.

Per 21. desember hadde rundt 890.000 barn blitt tvunget på flukt i Gaza siden krigen brøt ut mellom Israel og Hamas 7. oktober. Ved utgangen av 2023 var andelen av befolkningen på flukt i Gaza etter kun ti uker den høyeste som er registrert globalt.

Halvparten av Gazas 2,3 millioner innbyggere er barn, og foruten å bli frarøvet skolegang er så å si alle av dem nå dypt traumatiserte og har behov for mental helsehjelp eller annen psykososial støtte, ifølge Unicef.

I hvor stor grad denne generasjonen vil være i stand til å bidra til gjenoppbygging av Gaza de neste tiårene, er derfor høyst usikkert.