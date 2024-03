– Amerikanske borgere er anbefalt å unngå store folkemengder de neste 48 timene, skrev ambassaden torsdag kveld.

De spesifiserer ikke hvem som står bak de angivelige terrorplanene. Advarselen er også gjengitt av Storbritannias ambassade i landet.

Russlands sikkerhetstjeneste FSB hevdet torsdag at de hadde avverget et terrorangrep fra IS mot en synagoge i Moskva. Statlig russisk medier skriver at flere militante islamister er drept.

– Da terroristene ble pågrepet, gjorde de væpnet motstand mot de russiske FSB-offiserene og ble derfor nøytralisert, sier FSB i en uttalelse ifølge det russiske nyhetsbyrået Tass.

Aksjonen skal ha funnet sted i Kaluga, drøyt 20 mil sørvest for Moskva. De drepte var ifølge FSB medlemmer av den afghanske delen av Den islamske staten (IS).

Det er ikke kjent om USAs advarsel handler om dette. De kom med meldingen om terrorfare etter at FSB meldte om aksjonen mot IS-medlemmene. Ambassaden råder folk til å følge med i lokale medier og være oppmerksom på ens omgivelser.