Dommen fra høyesterett kommer dagen før den såkalte supertirsdag der 16 delstater skal holde nominasjonsmøter.

Dommerne i høyesterett slår fast at Trumps navn ikke kan fjernes med den begrunnelse at han var ansvarlig for opptøyene i Washington 6. januar 2021.

I en kort kommentar sier Trump at vedtaket er «en stor seier for USA».

Beslutningen omgjør et vedtak i delstaten Colorado om at Trump ikke kunne stille til valg i nominasjonsvalget på grunn av sin rolle under hendelsene i Washington. Dommerne i høyesterett var enstemmige i sin kjennelse.

Grunnloven

Utestengelsen ble begrunnet med Trumps rolle i stormingen av Kongressen 6. januar 2021 og et grunnlovstillegg som sier at personer som deltar i oppvigleri, ikke kan søke offentlige verv.

Det republikanske partiet i Colorado hadde bedt høyesterett, der det konservative flertallet på 6–3 inkluderer tre dommerne utnevnt av Trump, om å avgjøre saken om hans valgbarhet før supertirsdag.

Også valgmyndighetene i Maine vil nekte Trump deltakelse i nominasjonsvalget, men delstaten har satt beslutningen sin til side i påvente av kjennelsen fra høyesterett. Nå er Trump sikret deltakelse i nominasjonsvalgene i alle USAs delstater.

En ventet dom

Utfallet av høyesteretts behandling var ikke uventet. Da domstolen i februar hørte argumentene fra begge sider, signaliserte flere dommere tvil om hvorvidt Colorado kunne bestemme å styrke Trumps navn fra nominasjonslistene.

Det aktuelle grunnlovstillegget, paragraf 3 i det fjortende tillegget, har ikke tidligere vært prøvd for høyesterett. Det stammer fra 1866, kort etter borgerkrigens slutt, og hadde som mål å hindre at opprørske sørstatsrepresentanter skulle ta plass i Kongressen.

Rent praktisk betyr mandagens vedtak at de stemmer som Trump får i Colorado og Maine under avstemningen supertirsdag, blir telt med. Trump har allerede en overlegen ledelse i kampen om å bli Republikanernes kandidat i presidentvalget i november.