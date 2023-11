Is-tilknyttede Aine Davis (39) innrømmet i forrige måned to tiltalepunkter. Det ene gjaldt finansiering av terrorisme mellom 2013 og 2014 og det andre for å ha hatt et skytevåpen knyttet til terrorisme.

Den såkalte «Beatles»-gruppen, oppkalt etter medlemmenes særegne britiske aksenter, torturerte og halshogde ofre. De la ut videoer av sine bestialske drap.