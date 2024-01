Byrået siterer en talsperson for Associated Newspaper, mediekonsernet som utgir Mail on Sunday, på opplysningen om at søksmålet er trukket.

Kong Charles' yngste sønn saksøkte avisen for en artikkel der de påsto at han tilbød seg å betale for sin egen politibeskyttelse først etter å ha gått til sak mot britiske myndigheter. I desember avviste en domstol prinsens forsøk på å avvise Mail on Sundays forsvar. Dermed ville han trolig blitt nødt til å stille i vitneboksen i lagmannsretten i London senere i år.

Prins Harry har en rekke ganger gitt uttrykk for sterk misnøye med og mistro til britiske tabloidaviser. De siste årene har han vært i juridisk konflikt med flere av dem.