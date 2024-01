Domstolen opprettholder dermed et 15 år langt forbud mot at 56 år gamle Machado kan få inneha offentlige verv. Høyesteretten bekreftet også i sin beslutning fredag at Henrique Capriles, som to ganger tidligere har stilt som presidentkandidat, ikke får stille opp som en mulig erstatter for opposisjonen i valget.

USA og andre land har gjentatte ganger bedt om at diskvalifiserte opposisjonspolitikere må få delta i valget, som ennå ikke har fått tildelt noen dato.

President Nicolas Maduros regjering og opposisjonen inngikk i fjor en avtale om at 2024-valget skal være fritt og rettferdig og at internasjonale observatører skal være til stede.

Avtalen førte til at USA lettet på sanksjonene mot Venezuela og til at de to landene gjennomførte en fangeutveksling.

Machado anklaget etter fredagens beslutning i høyesteretten Maduro for å forsøke å gjennomføre et «uredelig valg» ved å diskvalifisere henne.

– Maduro og hans kriminelle system valgte den verste veien: uredelig valg. Det kommer ikke til å skje. Ikke la det være noen tvil. Dette skal fortsette til siste slutt, skrev hun på X etter kjennelsen.