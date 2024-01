Politiet mener at angrepet på sykehuset var ledd i den pågående krigen mellom narkotikabander og politiet, og at det var et forsøk på å befri en person som ble innlagt noen timer før.

Politiet opplyser også at de har raidet et såkalt rehabiliteringssenter som huset et kommandosenter for en bande og et bordell, der flere bandemedlemmer ble tatt.

Politiet har den siste tiden stengt hundrevis av slike sentre, som fungerer som improviserte sykehus for narkobandene.

Ecuador, som har vært en fredelig øy i Sør-Amerika, klemt mellom Colombia og Peru, er de siste årene blitt åsted for stadig voldsommere bandekriger etter hvert som landets havner blir brukt til eksport av kokain til USA og Europa.

Onsdag ble statsadvokaten som etterforsket et angrep på et TV-studio midt i sendingen, skutt og drept i havnebyen Guayaquil.

Det er rundt 20 kriminelle bander i landet med om lag 20.000 medlemmer.