– Vi er klar over at Hamas med vitende og vilje benytter steder som sykehus til å lagre våpen, huse sine krigere, og også til en viss grad å bruke dem for kommando- og kontrollsentre. Det gir det israelske militæret et særskilt behov, men pålegger dem også en stor byrde, sier John Kirby, talsmann for USAs nasjonale sikkerhetsråd, på en pressebrifing mandag.

Han understreket at Israel har rett til å forsvare seg selv.

– Men vi forventer at de gjør det i tråd med folkeretten og at de beskytter uskyldige mennesker inne på sykehusene, helsepersonell og pasienter, så godt som mulig.