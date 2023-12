– Vi, representantene for det ungarske samfunnet i Transkarpatia, skriver til deg med stort håp og ber om at du støtter beslutningen om å åpne forhandlinger om Ukrainas medlemskap i EU, heter det i et brev fra lederne til Orban, som er gjengitt i avisa European Pravda.

Orban sier hardnakket nei til å åpne EU-døra for Ukraina, som den eneste av EUs 27 ledere.

Saken topper dagsordenen for EU-toppmøtet torsdag og fredag, sammen med Ukraina-bistand.

Orban har ofte brukt argumentet om at Ukraina bryter minoriteters rettigheter, særlig når det gjelder den ungarske minoriteten.

Men det er ikke lenger riktig, sier minoritetslederne.

– Den nye loven som er vedtatt i det ukrainske parlamentet, reflekterer i stor grad interessene til nasjonale minoriteter, og den har vår fulle støtte, skriver de.

– Vi oppfordrer sterkt alle EU-ledere til å støtte Ukraina på veien mot mer integrering med EU, heter det videre.

Transkarpatia ligger sørvest i Ukraina, med grense til Slovakia, Ungarn og Romania, og har om lag 800.000 innbyggere, mange av dem etniske ungarere.