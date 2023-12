I en tale på Reagan-senteret i California lørdag sa Austin at han lærte mye om krigføring i byer da han kjempet mot IS i Irak.

Han sa at IS, som Hamas, var en integrert del av byene de hadde kontroll på, og at den internasjonale koalisjonen mot IS anstrengte seg hardt for å verne sivile og opprette humanitære korridorer.

– Saken er ikke at man kan vinne i en bykrig ved å verne de sivile. Lærdommen er at man ikke kan vinne i en bykrig hvis man ikke verner de sivile, sa han.

– Tyngdepunktet i en bykrig er den sivile befolkningen. Hvis man driver de sivile inn i armene på fienden, erstatter man en taktisk seier med et strategisk nederlag, sa han.

Israel har ført en skånselsløs krig mot Gaza siden Hamas-angrepet på Israel i begynnelsen av oktober. Over 15.000 mennesker, de fleste sivile, er drept, og raseriet mot Israel brer seg i Midtøsten.