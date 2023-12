– Vi bekreftet vår langsiktige A+-vurdering med stabile utsikter for Kina i juni, og så langt er det ingenting som har endret det, skriver S&P i en epost til Reuters.

Reuters hadde sendt en forespørsel til kredittvurderingsbyrået etter at Moody's nedjusterte sine utsikter for Kinas kredittvurdering til negativ. S&P beholder altså de stabile utsiktene, i tillegg til at selve vurderingen foreløpig er uendret.