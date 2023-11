Kontrollposten ligger like ved Øst-Jerusalem og en tunnel som forbinder den okkuperte Vestbredden med Jerusalem. En stor israelsk styrke rykket ut til stedet etter angrepet torsdag morgen.

Israelsk politi opplyser at tilstanden er kritisk for en av de sårede. To andre har fått moderate skader, én er lettere skadd, mens to andre er i sjokk.

Den israelske avisen Haaretz siterer nødetatene på at tre væpnede menn ble drept på stedet, og at det også er funnet en bombe.

Både Vestbredden og Øst-Jerusalem er palestinske områder som har vært okkupert av Israel i 56 år. Øst-Jerusalem er annektert av Israel, men uten at det er anerkjent som israelsk område av verdenssamfunnet.