Hizbollah selv kunngjorde at fem krigere var blitt drept, og to Hizbollah-kilder og en sikkerhetskilde forteller til Reuters at det var som følge av et israelsk angrep mot Beit Yahoun.

Israel har foreløpig ikke kommentert angrepet.

Blant de navngitte drepte i angrepet var Abbas Raad, som ifølge kilder er sønnen til det høytstående Hizbollah-medlemmet og medlem av nasjonalforsamlingen i Libanon, Mohammad Raad. Han ble sanksjonert av USA i 2019.

Totalt har nå 85 Hizbollah-krigere blitt drept langs grensen til Israel siden volden brøt ut der. Iran-støttede Hizbollah er alliert med Hamas, som Israel kriger mot på Gazastripen, og Hizbollah og Israel har angrepet hverandre ved grensen jevnlig siden 7. oktober.