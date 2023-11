– Finlands beslutning var overilt, og den krenker rettighetene og interessene til titusenvis av mennesker på begge sider av landenes felles grense, heter det i en uttalelse fra det russiske utenriksdepartementet mandag.

Finland varslet fredag forrige uke at fire av landets grenseoverganger til Russland kom til å stenge dagen etter.

Årsaken er at finske myndigheter mener Russland ønsker å styre en flyktningstrøm inn i landet som hevn for at Finland nylig ble medlem av Nato. Russiske myndigheter har nektet for dette.