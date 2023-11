I et brev til den britiske regjeringen som BBC har fått tilgang til, skriver FNs spesialrapportør Ian Fry at fengselsstraffene er betydelig strengere enn tidligere straffer som er idømt for samme type lovbrudd.

De to klimaaktivistene fikk henholdsvis tre og to år i fengsel for en 40-timer lang demonstrasjon ved en gangbro i oktober i fjor, som forstyrret trafikken under broen.

Fry skriver vindere at han er bekymret for utøvelsen av ytringsfriheten, og at en ny lov som trådte i kraft i juli, ser ut til å være et direkte angrep på forsamlingsfriheten i Storbritannia. Loven inkluderer blant annet tiltak rettet mot «forstyrrende» protester.

Brevet ble sendt i august og ba om svar innen 60 dager, men intet svar er mottatt, ifølge Fry. Det britiske innenriksdepartementet sier derimot at de har svart på FNs brev.