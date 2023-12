Angrepene mot skip i Rødehavet fortsetter. Houthi-opprørerne i Jemen har tatt på seg ansvaret for aksjonene, og setter dem i sammenheng med Israels krigføring mot Hamas på Gazastripen.

Etter at storrederiene Mærsk og Hapag-Lloyd fredag varslet at de stanset trafikken, kom tilsvarende meldinger fra to andre kjemper i bransjen lørdag.

MSC, som har hovedkontor i Sveits, opplyser at deres fartøyer ikke vil reise gjennom Suezkanalen, verken på vei østover eller vestover. MSC er verdens største innen konteinerfrakt.

Også franske CMA CGM, som er tredje størst, varsler stans i trafikken gjennom Rødehavet.

– Situasjonen er i ferd med å bli enda verre og bekymringen for sikkerheten øker, sier selskapet i en uttalelse.

Siden Suezkanalen i praksis ikke er brukbar, må trafikken gå via Kapp det gode håp – det vil si den lange omveien rundt sørspissen av Afrika. Det betyr forsinkelser og økte kostnader.

Brann om bord

MSC sier beslutningen ble tatt etter angrep mot deres skip fredag. MSC Palatium III fikk brannskader om bord, men ingen ble skadd. Det er nå tatt ut av trafikk.

I tillegg til MSC Palatium II ble også tankskipet Al Jasrah fra Hapag-Lloyd angrepet fredag. Det tok fyr etter å ha blitt truffet av en drone og en rakett sendt ut fra Jemen. Skadene om bord skal være betydelige.

Samme dag skal det Liberia-flaggede konteinerskipet MSC Alanya ha blitt forsøkt tvunget til land i Jemen av en gruppe opprørere i et fartøy. Det kom seg imidlertid unna.

Lørdag skjøt det amerikanske marinefartøyet USS Carney ned 14 droner som ble sendt opp fra houthi-kontrollert område i Jemen, opplyser amerikanske Central Command (Centcom). Angrepet skjedde i morgentimene, og ingen fartøy skal ha blitt skadd i hendelsen.

Også det britiske marinefartøyet HMS Diamond og egyptiske styrker skal ha skutt ned droner i området lørdag.

Houthiene angrep lørdag også den israelske byen Eilat ved Rødehavet med en mengde droner.

Forhandlingsvilje?

Angrepene gjør at bekymringen for at krigen mellom Israel og Hamas skal spre seg, øker.

En talsperson for houthiene gjentok lørdag at de vil fortsette å angripe israelske fartøy eller skip på vei til Israel så lenge «aggresjonen og beleiringen» av Gaza fortsetter.

Talspersonen, Mohamed Abdel-Salam, opplyste også at det pågår samtaler mellom gruppas representanter og «internasjonale parter» i regi av Oman. Hvem det er snakk om, opplyser Abdel-Salam ikke. Ifølge ham er temaet houthienes pågående «operasjoner» i Rødehavet og Arabiahavet.

Det konkrete innholdet i samtalene er ikke kjent, men enkelte observatører tolket meldingen som at houthiene kan være villige til å trappe ned sine angrep.

Økte kostnader

Sjøveien gjennom Rødehavet regnes som svært viktig for verdenshandelen siden en stor del av trafikken mellom Europa og Asia passerer her.

Norges Rederiforbund er blant dem som har påpekt at det er svært tidkrevende å seile utenom Rødehavet og Suezkanalen. Det vil medføre store forsinkelser og forstyrrelser i verdens varehandel, ifølge forbundets direktør Harald Solberg.

– Vi mener derfor at det er avgjørende at myndighetene både i regionen og i verden for øvrig engasjerer seg for å sikre fri ferdsel til sjøs, og at det settes inn tiltak som reduserer risikoen for sivile skip i området, skriver han i en epost til NTB.

Forbundet har bedt om et snarlig møte med UD for å drøfte situasjonen og aktuelle tiltak.