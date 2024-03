Politiet og statsadvokaten for ungdomsforbrytelser er i gang med å etterforske saken. De utelukker ikke at angrepet kan ha hatt et antisemittisk motiv.

Hendelsesforløpet er foreløpig ikke klart, men politiet ble tilkalt til stedet på grunn av en krangel mellom flere personer.

Kommunestyremedlem Jehuda Spielman i Zürich kommune melder på X/Twitter at den fornærmede mannens tilstand er stabil. Spielman legger til at han kjenner mannen personlig.

Ifølge politiet har sikkerheten ved jødiske institusjoner i byen blitt trappet opp som følge av angrepet.