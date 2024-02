Soldatene er de første drepte for det sørafrikanske forsvaret siden de sendte 2900 soldater til regionen i desember. Soldatene er del av en regional styrke som også inkluderer soldater fra Malawi og Tanzania.

Oppdraget deres er å bistå kongolesiske styrker i å nedkjempe opprørsgruppa M23, som har kontroll over store deler av Nord-Kivu-provinsen. Kampene har tatt seg opp de siste dagene rundt byen Sake, rundt 20 kilometer fra Goma.

Kongo, FN og flere vestlige land beskylder Rwanda for å støtte opprørsgruppa for å få kontroll over mineralutvinningen i området, noe Rwanda nekter for.