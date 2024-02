Tidligere denne måneden kunngjorde juntaen at de skal innføre obligatorisk verneplikt for alle innbyggere i landet. Alle – både menn og kvinner – må gjennomføre minst to års tjeneste i militæret.

– Mens juntaen tvinger unge menn og kvinner inn i militæret, har de intensivert angrepene mot sivile med store mengder kraftige våpen, sier spesialrapportør Tom Andrews i en uttalelse.

Tre år etter at juntaen kuppet makten i landet, møter de stor væpnet motstand. De har også lidd store tap.

Ifølge Andrews har unge menn blitt kidnappet fra gatene og truet til å bli soldater. Svært mange unge kommer trolig til å forlate landet for å unnslippe militærtjenesten, ifølge ham.

– Mer enn noen gang trengs handling fra internasjonale samfunnet for å isolere juntaen og beskytte Myanmars befolkning, sier han.