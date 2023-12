Årsaken er sanksjonene som er innført mot Russland som følge av at landet gikk til krig og invaderte Ukraina i februar i fjor.

Sveits har til tross for sin nøytralitet sluttet seg til sanksjonene som EU har innført mot Russland.

Summen som sveitsiske myndigheter oppga tirsdag, er kun foreløpig og kan bli oppdatert.

Det er vanskelig å gi et presist anslag ettersom nye personer havner på svartelisten samtidig som andre fjernes. Det foregår flere rettsprosesser som følge av at russiske statsborgere krever å bli fjernet fra listen over de som omfattes av sanksjonene.

En mer nøyaktig sum er ventet i andre kvartal i 2024, når sveitsiske banker skal ha rapportert inn tallene til landets myndigheter.