Heretter skal det bli forbudt å klippe av haler, ører og klør på hunder og katter – om EU-kommisjonen får det som den vil.

Torsdag la kommisjonen for første gang fram et eget regelverk for kjæledyr. Over 40 prosent av alle husholdningene i EU har en hund eller katt – eller begge deler.

– Hvordan vi behandler dyrene våre, sier noe om hva slags mennesker vi er, sier visepresident Maros Sefcovic.

Valpefabrikker

Det er særlig det store oppsvinget når det gjelder salg av valper og kattunger på nettet, som bekymrer kommisjonen. I kjølvannet av covid-pandemien har det blitt flust av «valpefabrikker».

– Det er mange som finner dette lønnsomt. Vi vil sikre en forsvarlig oppdrett, sier EUs helsekommissær Stella Kyriakides.

Ifølge forslaget fra kommisjonen skal oppdrettere heretter pålegges å registrere og chippe alle dyrene.

Kommisjonen vil også skjerpe regelverket når det gjelder transport av dyr inn og ut av EU. Blant annet skal dyrene sikres mer plass under transporten.

Forslaget skal nå behandles av EU-parlamentet og Ministerrådet før det kan endelig vedtas.

Utsetter pelsdyrforbud

Et tredje element i dyrevelferdspakken er et mulig forbud mot pelsdyroppdrett. I dag finnes det ikke et regelverk for dette.

– Mange land har allerede forbudt pelsfarmer. Vi trenger et harmonisert regelverk, sier Sefcovic, som viser at til 1,5 millioner EU-borgere har undertegnet initiativet «Fur Free Europe».

Dette er den største underskriftskampanjen noensinne i EU når det gjelder dyrevelferd. Også EU-parlamentarikere har krevd at kommisjonen tar grep.

Men her har ikke kommisjonen landet på et standpunkt. I stedet er EUs byrå for matsikkerhet EFSA bedt om å komme med en vurdering av situasjonen innen mars 2025.

I EU finnes det i dag rundt 1.000 pelsdyroppdrettere, som til sammen har rundt 7,7 millioner dyr.