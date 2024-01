Utenrikspolitisk talsperson Bjørnar Moxnes i partiet sier at det er svært viktig at FN-domstolen åpner folkemordsak mot Israel og krever hastetiltak.

– Det må derfor bli slutt på at stortingsflertallet avviser ethvert tiltak mot Israel for å presse dem til å avslutte krigen, sier Moxnes.

Han påpeker at ICJ ikke har mer makt enn det de tilsluttede statene er villige til å gjøre for å følge opp avgjørelser. Rødt har foreslått sanksjoner og tar til orde for boikott.

– Nesten annenhver nordmann vil ha Israel-boikott. Utenom Frp og KrF er det i alle andre partier flere som er for enn mot boikott av Israel. Nå er det på tide at stortingsflertallet lytter til folkeflertallet, sier Moxnes.