I et brev som er et svar på statsminister Viktor Orbans invitasjon, skriver Kristersson at han ser fram til å komme til Budapest for å ta diskusjonen videre når det passer for dem begge. Orban sendte brevet tirsdag denne uka.

Kristersson åpner også for at de to kan treffes i Brussel 1. februar i forbindelse med EUs ekstraordinære toppmøte.

Den svenske statsministeren skriver at han er enig med Orban i at mer dialog mellom landene vil være gunstig.

– Det er, akkurat som du nevner, flere spørsmål av felles interesse, skriver Kristersson.

Han trekker blant annet fram samarbeid om kampflyet Gripen, den kommende ungarske EU-ledelsen og ikke minst de to landene som allierte i Nato.

Onsdag oppfordret Ungarns statsminister Viktor Orban landets nasjonalforsamling til å godkjenne Sveriges Nato-søknad. Det skjedde etter en telefonsamtale med Natos generalsekretær Jens Stoltenberg.