Støre gratulerte Mustafa med utnevnelsen og snakket om den krevende situasjonen i Midtøsten, opplyser Statsministerens kontor.

– Det er avgjørende at den nye regjeringen i Palestina lykkes med sitt arbeid, slik at både Vestbredden og Gaza kan styres under ett anerkjent palestinsk lederskap, sier Støre.

Norge, som leder Giverlandsgruppen for Palestina (AHLC), jobber med å tilrettelegge for et kommende møte i gruppen.

– Norge stiller seg tydelig bak kravet om umiddelbar våpenhvile, uhindret adgang for humanitær nødhjelp til Gaza og umiddelbar løslatelse av israelske gisler. Norge vil også være rede til å anerkjenne en palestinsk stat på et tidspunkt som kan virke positivt på situasjonen, sier Støre.

Mustafa fortalte Støre om den nye regjeringens planer og understreket samtidig at deres største utfordring er en svært krevende finansiell situasjon som følge av at Israel holder tilbake penger som normalt skal tilhøre de palestinske selvstyremyndighetene.

– Norge bidrar nå til å sikre at disse pengene kommer fram dit de skal, til palestinere på Vestbredden og i Gaza, sier Støre videre.

Palestinernes mangeårige president Mahmoud Abbas utnevnte tidligere i mars Mustafa, som har vært hans nære rådgiver, til ny statsminister. USA har hilset palestinernes nye regjering velkommen og mener den er et viktig steg på veien mot reformer.