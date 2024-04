Oppfordringen om nytt valg kommer i en tid der statsminister Benjamin Netanyahu opplever press – både internasjonalt og i den israelske befolkningen – på grunn av krigen på Gazastripen.

Gantz ber om at valget holdes i september når det nærmer seg ett år siden Hamas' angrep mot Israel 7. oktober.

Netanyahu har gjentatte ganger avvist krav om tidlig valg, et valg som han ifølge meningsmålinger antakeligvis ville tapt.

Gantz, en tidligere hærgeneral, sluttet seg til Netanyahus regjering i de første dagene av krigen, mest som en politisk gest for å vise at Israel sto samlet.

Meningsmålinger tyder på at partiet hans ville vunnet valget hvis det var i dag, og at han er favoritt til å ta over som statsminister.