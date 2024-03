IS har den siste tiden fått mye oppmerksomhet etter å ha tatt på seg skylden for masseskytingen i en konserthall like utenfor Moskva, der over 140 mennesker ble drept.

Ifølge amerikansk etterretning er det mer spesifikt den afghanske grenen Islamsk stat Khorasan (ISIS-K), som utførte det dødelige angrepet.

Gruppen har tidligere stått bak høyprofilerte angrep i ulike deler av Midtøsten. Siden sammenbruddet i den overordnede IS-bevegelsen i 2017, har den utviklet seg til å bli en av de mest fryktede og kjente terrorgruppene i verden under ledelsen av Sanaullah Ghafari, også kjent under dekknavnet Shahab al-Muhajir.

Høyprofilerte selvmordsangrep

Ghafari ble rapportert drept i Afghanistan i juni i fjor, men skal ha flyktet med skader over grensen til Pakistan. I dag antas han å oppholde seg i den sørvestlige provinsen Balutsjistan i Pakistan, som grenser til både Iran og Afghanistan.

I 2020 ble han utnevnt til emir for ISIS-K, og har siden styrket gruppens rykte for sin hardhendte ideologi og høyprofilerte angrep.

Gruppen fikk først global oppmerksomhet med en selvmordsaksjon på Kabuls internasjonale flyplass i 2021 under tilbaketrekkingen av det amerikanske militæret. 13 amerikanske soldater og over 100 sivile mennesker ble drept.

I september 2022 tok de også på seg ansvaret for et dødelig selvmordsangrep mot den russiske ambassaden i Kabul som tok livet av seks personer, deriblant to russiske ambassadeansatte.

I januar i år sto ISIS-K bak selvmordsbombene i Iran, som drepte nesten 100 mennesker ved en minnemarkering for revolusjonsgardens øverstkommanderende Qasem Soleimani.

Angrepet, som er det dødeligste på iransk jord siden den islamske revolusjonen i 1979, var ISIS-Ks til da største angrep.

Forsøkt å ramme Russland

Før skytingen i konserthallen ved Moskva, har Khafari de siste årene gjentatte ganger forsøkt å ramme Russland som hevn for landets inngripen i borgerkrigen i Syria som bidro til å nedkjempe IS' regionale operasjoner.

Gruppen har blant annet kritisert Russlands president Vladimir Putin for å ha støttet Syrias president Bashar al-Assad i den blodige krigen mot IS.

– ISIS-K har planlagt angrep i Russland en god stund, sier seniorforsker Aaron Zelin ved den amerikanske tenketanken Washington Institute for Near East Policy.

Russlands sikkerhetstjeneste FSB opplyste 7. mars at de hadde avverget et væpnet angrep fra ISIS-K mot en synagoge i nærheten av Moskva. På stedet fant de blant annet skytevåpen, ammunisjon og komponenter til produksjon av en sprengladning.

Flere personer ble drept i aksjonen, men FSB har ikke kommet ut med et eksakt tall.

FN-rapport: Mellom 4000 og 6000 medlemmer i Afghanistan

Lite var kjent om Ghafari før angrepet på flyplassen i Kabul i 2021, men amerikanske myndigheter utlovet en dusør på 10 millioner dollar på ham som følge av angrepet.

Ifølge Taliban-kilder er Ghafari en afghansk tadsjiker som tjenestegjorde som soldat i den afghanske hæren, og senere sluttet seg til ISIS-K, som ble dannet i slutten av 2014.

Under ham har gruppen brukt høyprofilerte angrep som rekrutteringsverktøy for å skape en stadig voksende følgerskare.

– ISIS-K forsøker å utkonkurrere rivaliserende jihadister ved å utføre mer dristige angrep for å profilere seg, ta medlemmer fra rivalgrupper og skaffe seg ressurser fra potensielle støttespillere, sier seniorekspert på sikkerhet i Sør-Asia Asfandyar Mir ved Det amerikanske fredsinstituttet (USIP).

I en rapport til FNs sikkerhetsråd fra juli 2023 ble det hevdet at ISIS-K hadde mellom 4000 og 6000 personer på bakken i Afghanistan. Rapporten har ingen anslag for hvor mange medlemmer befinner seg i øvrige land.

Eksperter sporer gruppens utvidelse til sammenbruddet i den overordnede IS-bevegelsen under krigen i Irak i 2017. Mange fremmedkrigere flyktet da fra Irak til Afghanistan og Pakistan for å slutte seg til ISIS-K.

Rekrutterer fra Sentral-Asia

Ghafari har spesielt forsøkt å rekruttere etniske tadsjikere og usbekere i Sentral-Asia.

Funnet av tadsjikiske pass på de siktede mennene etter angrepet i Russland, tyder derfor på en mulig forbindelse til Ghafaris gruppe.

Tadsjikistan, et persiskspråklig og hovedsakelig sunnimuslimsk land, er hjem til 10 millioner mennesker. Landet er regnet som en av de fattigste tidligere Sovjet-republikkene, og landets økonomi avhenger mye av pengeoverføringer fra over en million migrantarbeidere i Russland.

Tadsjikiske myndigheter har sagt at mange tadsjikere som bor i Russland, klager over dårlig behandling, noe som gjør dem til lettere mål for ekstremistrekruttering.

Navnet ISIS-K er hentet fra en gammel persisk betegnelse på regionen Khorasan, som omfattet deler av Iran, Turkmenistan og Afghanistan, samt områder i Tadsjikistan og Usbekistan.

I gruppens propagandamateriale, som er oversatt til flere regionale språk og engelsk, lover gruppen å opprette et kalifat som strekker seg over hele den tidligere Khorasan-regionen.

Ekspert: Vil angripe i utlandet

Frank McKenzie, tidligere sjef for USAs sentralkommando (Centcom), som dekker Sentral-Asia og Midtøsten samt deler av Sør-Asia, sier at angrepet i Moskva var i tråd med ISIS-Ks langsiktige mål om å trappe opp angrep i utlandet.

– De er fast bestemt på å angripe oss og vårt hjemland. Jeg tror sannsynligheten for at det skjer er større nå enn for et par år siden, sier McKenzie, som var sjef for de amerikanske styrkene i regionen under tilbaketrekkingen fra Afghanistan.

McKenzies spådom får støtte fra dagens leder i Centcom, general Michael Kurilla, som i en høring i en senatskomité denne måneden, sa at ISIS-K ønsker å gå til angrep i USA i løpet av de neste seks månedene.

– ISIS-K har fortsatt evnen og viljen til å angripe amerikanske og vestlige interesser i utlandet i løpet av de neste seks månedene, med lite eller ingen forvarsel, sier han.

Gruppen har tilsynelatende også tilstedeværelse i Europa.

I juli og desember i fjor foretok myndighetene i flere europeiske land en rekke arrestasjoner av påståtte ISIS-K-medlemmer som var mistenkt for å planlegge terrorangrep.

Tidligere i mars, bare dager før angrepet ved Moskva, ble to afghanske statsborgere pågrepet i Tyskland. De to afghanerne, som knyttes til ISIS-K, skal ifølge tysk påtalemyndighet ha planlagt et terrorangrep i Sverige.

Christine Abizaid, direktør for USAs nasjonale antiterrorsenter, sier at gruppen så langt har brukt «uerfarne agenter» til å planlegge angrep i Europa.

Frankrike, som i sommer skal være vertskap for OL, sa søndag at de hever beredskapen til høyeste nivå etter skytingen i Moskva.