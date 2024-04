– Vi må satse mer på langsiktig støtte, sier Stoltenberg på en pressekonferanse i forkant av alliansens utenriksministermøte, som finner sted onsdag og torsdag.

Der bekrefter Stoltenberg at han vil at Nato-landenes støtte til det krigsherjede landet skal samles av Nato for så å sendes til Ukraina. Dette vil gjøre støtten mer forutsigbar og robust, ifølge Nato-sjefen.

Et eventuelt vedtak om dette blir tatt på toppmøtet i juni.

– Vi trenger et mer robust og langsiktig rammeverk. Vi trenger mer og friske penger til Ukraina. Og vi trenger det i årevis framover, sier Stoltenberg.