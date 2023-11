Opplysningene stammer fra den egyptiske TV-kanalen Al Qahera. En ikke navngitt egyptisk kilde opplyser til AFP at drivstoffleveransen går til FN «for å tilrettelegge for nødhjelpsleveranser etter at lastebiler på palestinsk side stanset på grunn av drivstoffmangel».

Hjelpeorganisasjoner og FN har advart om alvorlige konsekvenser om det ikke kommer inn drivstoff til den beleirede enklaven.

Drivstoff trengs både for å frakte nødhjelp og til å drive generatorer som gir strøm til sykehusene.

Vitner på stedet opplyser til AFP og Reuters at ytterligere to lastebiler venter på å få krysse grensa.