– Sudan står midt i en av de verste krigene i vår tid, men det er totalt neglisjert av verdensopinionen at seks millioner mennesker, nesten en million nye flyktninger, er drevet på flukt hver måned, sier Egeland til NTB.

Krigen mellom den paramilitære gruppen Rapid Support Forces (RSF) og Sudans regjeringshær brøt ut i april i år. Den skyldes en maktkamp mellom de to øverste lederne i juntaen som kuppet makten i 2021. Siden har det pågått harde kamper i blant annet Khartoum og Darfur vest i landet.

– Det eneste lyspunktet har vært at sudanerne med liten hjelp fra utenverdenen har stilt opp for sine brødre og søstre på flukt. De har delt det lille de har, sier generalsekretæren i Flyktninghjelpen på telefon fra Kairo.

– Vi appellerer nå både til giverland og naboland, FN og Den Afrikanske unionen om å gjøre mer for å beskytte sivile, gi hjelp til sivilbefolkningen og starte effektive fredsforhandlinger, sier Egeland.

Han talte i helga på Sudan Humanitarian Crisis Conference 2023, på vegne av alle de tilstedeværende organisasjonene.

Hyller norsk innsats

Ifølge Egeland er det minst 24 millioner mennesker i Sudan som trenger hjelp, godt over halve befolkningen.

– Men denne tragedien har kommet fullstendig i skyggen av krigen i Ukraina og krigen i og rundt Gaza. Samtidig ønsker jeg å gi honnør til Norge som jobber jevnt og trutt, uten mye oppmerksomhet, både som humanitær aktør og fredsaktør, sier han.

Norge finansierer blant annet Flyktninghjelpens arbeid med å organisere konferansen i Kairo som skulle avsluttes mandag.

– Norge og Flyktninghjelpen har med denne konferansen klart å organisere den første store samlingen for de sudanske frontlinjeorganisasjonene. Det er 200 representanter for alle grupper som er inne i Sudan, sier Egeland, som legger til at det ikke ville vært mulig uten Norges innsats.

– Det får stor oppmerksomhet iallfall i Egypt og gir litt håp om at sivilsamfunnet i Egypt kan få flere ressurser til å håndtere krisen i nabolandet.

Mange store katastrofer

Egeland kan ikke huske noe tidspunkt der Flyktninghjelpen har måttet bistå i så mange store katastrofer. Flyktninghjelpen jobber intensivt og parallelt med flere konflikter og har 15.000 hjelpearbeidere i felt, fordelt på både nye og langvarige kriser i 40 land.

Egeland tror det totale omfanget av katastrofer og kriser er årsaken til at Sudan ikke får nok oppmerksomhet og støtte ute i verden.

– Aldri før har vi hatt så mange med behov for nødhjelp, og aldri har vi hatt mindre ressurser til rådighet per nødstedt, sier han.