Drapet skjedde på en sushirestaurant i Skogås i søndre Stockholm 28. januar i år. Både den domfelte og offeret var 15 år da drapet skjedde. Gjerningspersonen fikk 85.000 svenske kroner for ugjerningen.

Gutten er dømt til fire års såkalt lukket ungdomsomsorg, en institusjon hvor ulike fagfolk bistår under den strafferettslige reaksjonen.

I dommen er det ingen tvil om at 16-åringen sto bak drapet.

– Etterforskningen har vist at det ikke kan ha vært noen andre som har utført drapet, sier dommer Kian Amraée.

Skutt i hodet

Etter å ha skutt offeret i hodet flyktet han fra stedet. Rett etterpå skal han ha kjøpt luksusvarer for tusenvis av kroner på kjøpesenteret NK i Stockholm.

– Straffen for et drapet som ble utført, hadde for en voksen person vært livstid i fengsel. Den dømte 16-åringen var 15 år på gjerningstidspunktet og får den strengeste straffen for en 15-åring.

Livstid i fengsel innebærer som oftest soning på mellom 12 og 18 år.

Flere tiltalte

Totalt ti personer har vært tiltalt i saken. Seks av dem ble frikjent. Blant de dømte er to 18-åringer som har formidlet oppdraget og hjulpet gutten.

Drapet er knyttet til den siste tidens voldelige gjengkonflikt.

Drapet skal ha vært hevn for en hendelse ni dager i forveien da det ble avfyrt skudd mot et hus i Stockholm. Slektninger av gjenglederen «den kurdiske reven», skal ha bodd i huset.