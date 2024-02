– Vi har jobbet med flere saker der vi har, som vi bedømmer det, avverget forberedelser på slike ting, sier leder Daniel Stenling for kontraspionasje i Säpo til kanalen.

– Man har forberedt og bedrevet virksomhet rettet mot å kunne gjøre et slikt fysisk angrep mot noen eller noe i Sverige, sier han videre.

Tirsdag avslørte Sveriges Radio at et iransk par skal ha planlagt drap på jøder i Sverige. De ble pågrepet i 2021 og utvist året etter. Iran pleier å bli utpekt som et av landene som utgjør den største etterretningstrusselen mot Sverige.

Ifølge Stenling pågår det for øyeblikket iranske operasjoner i Sverige.

– Ja. Men jeg kan ikke gå inn i detalj om hva det handler om, for da vil jeg avsløre hva slags virksomhet vi driver med, sier han til Sveriges Radio.