Videre heter det at gruppa forsøker å få løslatt den svært populære palestinske lederen Marwan Barghouti.

Han soner fem livstidsdommer i et israelsk fengsel for sin rolle med å organisere den andre intifadaen, det palestinske opprøret mot israelsk okkupasjon på begynnelsen av 2000-tallet. Barghouti regnes som en samlende figur for palestinerne.

Hamdan sier at Hamas står fast ved sine innledende krav om en permanent våpenhvile, og at gruppa ønsker å få løslatt tusenvis av palestinere som sitter fengslet for ting forbundet med krigen med Israel.

Utspillet hans sår tvil om hvorvidt forslaget som er framforhandlet av mellommenn fra Qatar, Israel, Egypt og USA denne uka, vil bli godtatt.

Forslaget inkluderer ingen permanent våpenhvile, men tar angivelig til orde for forlengede opphold i krigshandlingene og utveksling av fengslede palestinere mot israelske gisler.

– Det er ingen sjans for at dette blir akseptabelt for motstandsbevegelsen, sa Hamdan til libanesiske LBC TV fredag, med henvisning til forslaget om flere opphold i krigshandlingene.