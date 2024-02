– Det vi fokuserer på nå, er situasjonen rundt kjølefunksjonen til kraftverket, sa Grossi før besøket.

Grossi forklarte videre at ødeleggelsen av Kakhovka-demningen, som demmet opp elva Dnipro, gjør at tilførselen av vann til nedkjøling er sårbar. Videre sa han at han vil skaffe seg oversikt over situasjonen for de ukrainske ansatte ved kraftverket, som blir nektet å jobbe fordi de ikke får kontrakt med det russiske atomenergibyrået Rosatom.

– En av de viktigste tingene for meg blir å kartlegge hvordan denne avgjørelsen påvirker driften, sa Grossi.

Kraftverket er stengt ned, og ifølge IAEA har 4500 av de mer enn 11.500 ansatte ved kraftverket blitt russiske statsborgere og tegnet kontrakt med Rosatom.

Kraftverket er Europas største atomkraftverk og ble kapret av russiske styrker i mars 2022, kort tid etter at fullskala-invasjonen av Ukraina ble igangsatt. Det ligger nær frontlinjen, noe som har ført til bekymring for atomkatastrofe.