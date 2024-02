– Fra og med i dag vil en ny ledergruppe overta ledelsen av Ukrainas væpnede styrker, sier presidenten i en uttalelse torsdag.

Han legger til at Ukraina trenger en realistisk og detaljert slagplan for 2024. Den må ta utgangspunkt i den reelle situasjonen på slagmarken og de videre utsiktene.

Hæren trenger umiddelbare endringer og en ny tilnærming til mobilisering og rekruttering, ifølge Zelenskyj.

Han har invitert den avtroppende forsvarssjefen til å fortsatt være med «i teamet», selv om det nå er Syrskyj som blir forsvarssjef.

– Krigen krever endring

Ukrainas forsvarsminister Rustem Umerov sier han er dypt takknemlig overfor Zaluzjnyj for alle hans bragder og seirer.

– Krigen forblir ikke den samme, sier Umerov i en uttalelse.

– Krig endrer seg og krever endring. Nye tilnærminger og nye strategier er nødvendig, fortsetter forsvarsministeren.

Zaluzjnyj medgir selv at Ukrainas militære strategi «må endres og tilpasses», melder nyhetsbyrået AFP.

Siden 2019 har Oleksandr Syrskyj ledet de ukrainske bakkestyrkene. Han ledet tidligere de ukrainske soldatene som kjempet mot det russisk-støttede opprøret som brøt ut i Donetsk og Luhansk i Øst-Ukraina i 2014.

Anstrengt

Zaluzjnyj har vært forsvarssjef siden Russland invaderte Ukraina for snart to år siden. Det har lenge vært spekulert på om han ville få sparken.

Han og president Zelenskyj skal ha hatt et anstrengt forhold, noe som forverret seg etter at forsvarssjefen i et intervju med The Economist i november beskrev krigen mot russiske styrker som fastlåst.

Få dager tidligere hadde Zelenskyj i et intervju med Time Magazine fastholdt at han hadde god tro på seier i krigen.

Fallende oppslutning

Meningsmålinger har vist fallende oppslutning for Zelenskyj, mens Zaluzjnyj nyter stor tillit blant ukrainere flest.

I en måling utført av Kyiv International Institute of Sociology (KIIS) i desember sa 18 prosent av de spurte at de ikke lenger har tillit til Zelenskyj, en kraftig økning fra ett år tidligere da 5 prosent sa det samme.

Andelen som sa at de fortsatt har tillit til den ukrainske presidenten, falt på samme tid fra 84 til 62 prosent.

88 prosent av de spurte i samme måling sa at de har tillit til Zaluzjnyj, og bare 2 prosent sa at de ville støtte en beslutning om å skifte ut forsvarssjefen.