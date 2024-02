– Valerij Zaluzjnyj var ganske populær blant egne styrker. Det kan være en potensiell negativ konsekvens at dette kan gå ut over kampmoralen. Jeg er litt bekymret for det, sier Bukkvoll til NTB.

Det blir avgjørende hvordan president Volodymyr Zelenskyj forklarer utskiftingen, mener sjefforskeren ved Forsvarets forskningsinstitutt.

At generaloberst Oleksandr Syrskyj er utnevnt i stedet, er ikke et uventet valg. Det sto mellom ham og etterretningssjef Kyrylo Budanov, og Syrskyj har mest erfaring med å lede større styrker, påpeker Bukkvoll.

Hva de ukrainske soldatene synes om den nye sjefen, er vanskelig å si.

– Vi har ikke noen meningsmåling på det. Han har vært beskyldt for å være noe mer sovjetisk i lederstilen enn det Zaluzjnyj var, sier Bukkvoll.

Han tror ikke det vil ha noe å si for krigens gang at Ukraina nå får ny forsvarssjef.

– Jeg tror ikke Syrskyj kan gjøre veldig mange andre ting enn det Zaluzjnyj kunne gjøre, sier Bukkvoll.

Han påpeker at det er lite bevegelse ved fronten, og mener det skyldes ting som er utenfor den ukrainske ledelsens kontroll.

– Hvis Ukraina skal gjenerobre territorium må de finne en ny måte å slåss på. Det krever ny teknologi som de må få fra Vesten og det har de ikke enda.