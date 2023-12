– Samtalene har hittil vært lovende, og begge land er på god vei mot å overvinne uenighetene og snart åpne et nytt diplomatisk kapittel, sier en talsmann for det iranske utenriksdepartementet til nyhetsbyrået Tasnim.

Selv om de landene formelt har hatt diplomatiske forbindelser de siste to årene, har de ikke utvekslet ambassadører.

En slik gjenforening vil ikke bare komme Iran og Egypt til gode, men hele den islamske verden, ikke minst palestinerne, sier talsmannen Nasser Kanaani.

Handlingsplan

Irans president Ebrahim Raisi møtte for første gang sin egyptiske motpart Abdel-Fattah al-Sissi da de 57 landene i Organisasjonen for islamsk samarbeid (OIC) og de 21 landene i Den arabiske liga var samlet til toppmøte i Saudi-Arabia i november.

Ifølge iranske medier ble de to presidentene der enige om en handlingsplan for å løse uenigheter og for å legge til rette for tilnærming mellom de to land.

Telefonsamtale

I forrige uke hadde de to kontakt via telefon for å diskutere handlingsplanen, samt Gaza-krigen, opplyste Raisis kontor etter samtalen.

Forholdet mellom Teheran og Kairo har vært dårlig i over 40 år. Egypt har støttet og samarbeidet med sunniarabiske land i regionen, i konkurranse med sjiadominerte Iran.

Etter at Kina i vår lyktes med å få erkerivalene Saudi-Arabia og Iran til å inngå en avtale om normalisering og gjenoppretting av diplomatiske forbindelser, er synet på Iran nå i ferd med å endres i regionen.

Kjølig

Fredsavtalen Egypt i 1978 inngikk med Irans erkefiende Israel, har bidratt til det kjølige forholdet mellom Teheran og Kairo.

Det samme har Egypts beslutning om å ta imot den siste sjahen av Iran, som ble styrtet under revolusjonen der ayatolla Khomeini kom til makten i 1979.

Sjahen endte sine dager i Egypt, der han døde i eksil i 1980. Graven hans er i Kairo.