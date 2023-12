Houthiene i Jemen har de siste månedene gjennomført en rekke angrep mot fartøyer i Rødehavet og også skutt raketter og droner mot Israel.

De siste dagene har de truet med å angripe ethvert skip de mener er på vei til eller fra Israel, og flere skip er angrepet. Blant dem er Mærsk Gibraltar og det norske tankskipet Strinda. Bare fredag er det meldt om angrep mot tre skip.

– Etter hendelsen i går der Mærsk Gibraltar nesten ble truffet og nok et angrep mot et annet fartøy i dag, har vi instruert alle Mærsk-fartøy i området som skulle seile gjennom Bab al-Mandab-stredet, til å sette reisen på vent inntil videre, skriver Mærsk i en uttalelse. Ifølge rederiet ble Mærsk Gibraltar rammet av en rakett mens det var på vei fra Salalah i Oman til Jeddah i Saudi-Arabia. Alle om bord skal være trygge.

Bab al-Mandab-stredet skiller Afrika og Den arabiske halvøy og er 29 kilometer bredt på det smaleste punktet.

Sjøveien gjennom Rødehavet regnes som svært viktig for verdenshandelen siden en stor del av trafikken mellom Europa og Asia passerer her. Nesten 10 prosent av all verdenshandelen til havs går gjennom stredet hvert år, inkludert mye av den globale oljetrafikken.