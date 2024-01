Lørdag var det registrert mer enn 40 skog- og krattbranner i Australias største delstat. I Chittering, om lag 60 kilometer nord for Perth, er en av brannene ute av kontroll.

– Du er i fare og må handle umiddelbart for å overleve. Det foreligger en trussel mot liv og hjem, står det i en melding fra brannmyndighetene i delstaten, rettet til innbyggerne i Chittering, der det bor om lag 6000 personer.

En hetebølge øker risikoen for branner i delstaten. Prognosen for Perth lørdag går ut på at temperaturen kan nå 41 grader, nesten 10 grader høyere enn den gjennomsnittlige makstemperaturen for januar måned.

De to siste sommersesongene har imidlertid medført færre skogbranner enn den såkalte «svarte sommeren» i 2019-2020, da et område på størrelse med Tyrkia ble svidd av og 33 liv gikk tapt.