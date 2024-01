I sin tale på 1. nyttårsdag sa han at han hadde vurdert å søke gjenvalg for en periode til, ifølge kringkasteren RUV.

– Men jeg har kommet til at det er bedre å la hjertet styre enn å følge andre argumenter som tross alt må anses som svakere, sa Johannesson.

Videre sa han at i et demokratisk samfunn tar den ene den andres plass og at det ikke er sunt for noen å regne seg som uunnværlig.

– Derfor har jeg ikke tenkt å være en kandidat i presidentvalget som skal holdes i sommer.

55 år gamle Johannesson ble valgt til president i 2016 og gjenvalgt i 2020. Ingen har ennå kunngjort sitt kandidatur til valget 1. juni.