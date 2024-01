Løftet om at Ukraina skulle få danske kampfly rundt nyttår ga statsminister Mette Frederiksen da hun fikk Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj på besøk i august.

Nå viser det seg at ukrainerne må vente i opptil et halvt år før de får de danske flyene.

Ifølge det danske forsvarsdepartementet må Ukraina vente fordi en rekke betingelser ikke er oppfylt. De eksakte årsakene til forsinkelsen er ikke kjent.

Flere faktorer

– Det dreier seg blant annet om å avslutte treningen av det ukrainske personalet som skal operere flyene. Tidsplanen for treningen avhenger samtidig av flere faktorer, blant dem materiell- og værforhold, opplyser departementet.

Seks ukrainske piloter er i gang med opplæringen i Danmark, men det skal også utdannes mekanikere og annet bakkepersonell som skal sørge for at flyene har det nødvendige av ammunisjon og reservedeler, ifølge Berlingske.

Den opprinnelige planen har vært å sende åtte danske F-16-fly til Ukraina i 2024 og ytterligere fem i 2025. Det er nå uklart om forsinkelsene får følger for planen.

Norske fly

Norge og Belgia har også lovet å bidra med F-16-fly, men har ikke opplyst hvor mange fly det kan bli snakk om eller når de vil være på plass.

De to første norske flyene landet i Danmark før helga og skal benyttes i opplæring av ukrainske piloter der.

Nederland har lovet å bidra med 18 fly, men har understreket at tidsplanen både avhenger av at USA gir eksporttillatelse og at Ukraina er i stand til å ta imot flyene.